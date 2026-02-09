Une frégate de la marine française a saisi 1,4 tonne de cocaïne sur un navire de pêche en provenance d'Amérique du Sud et les suspects ont été remis au Brésil.

La saisie de 1 375 kilos de cocaïne, d'une valeur marchande estimée à 41 millions d'euros, a été effectuée «en haute mer» le dimanche 1er février, a précisé dans un communiqué la préfecture maritime de l'Atlantique. «Les personnes impliquées ont été remises aux autorités brésiliennes lors d’une escale de la frégate», a-t-elle ajouté.

La saisie a été menée à la demande de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et l’Office antistupéfiants (OFAST), à la suite d'un renseignement recueilli en lien, notamment, avec les services de police britanniques et américains.

En 2025, la marine française a saisi 87,6 tonnes de drogues dans le monde (+81% sur un an), dont 58 tonnes de cocaïne, des chiffres record.