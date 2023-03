L'astronaute belgo-luxembourgeois: Dans l'ISS avant 2031, «Objectif Lune» pour Raphaël Liégeois?

Raphaël Liégeois, cette présence au Grand-Duché, cela représente quoi pour vous?

Cela me fait plaisir de prendre le temps de découvrir plus en profondeur les programmes de l'agence spatiale luxembourgeoise. Je suis très content de pouvoir y prendre part de manière plus active et de voir l'engouement au Luxembourg pour le secteur spatial.

Que pensez-vous du nouveau concours national «Astronaut for a day»?

J'aurais adoré pouvoir participer à un tel projet en tant qu'étudiant. Je suis vraiment très content d'être là.

On vous présente comme un astronaute belgo-luxembourgeois, mais quels sont vos liens avec le Grand-Duché ou la province belge de Luxembourg?

Ce sont des liens historiques et professionnels, car mes parents travaillent au Grand-Duché, depuis une vingtaine d'années. Mes quatre grand-parents viennent du Luxembourg belge (Martelange, Aubange et Saint-Hubert). Une de mes grand-mères me chantait des chansons en luxembourgeois et j'ai toujours été baigné dans cette atmosphère. Quand je reviens de Suisse pour la Belgique, dès le Luxembourg, je me sens déjà à la maison. En 2018, j'ai eu l'opportunité de demander la nationalité grand-ducale et c'est ce que j'ai fait.

Quel est votre programme après avoir été désigné en novembre 2022 à Paris?

L'entraînement va commencer le 3 avril. J'ai donc encore le temps d'être à Luxembourg le 1er mars. Dès avril, j'aurai quatorze mois d'entraînement de base. Je vais apprendre le russe et il y aura des mises à niveau sur différents sujets. On va faire des stages de survie... Je suis très excité à l'idée de démarrer tout ça. Là, j'essaie de gérer tout ce qu'il faut pour que le déménagement se passe pour le mieux pour ma famille en Allemagne.

Quels sont vos objectifs en tant qu'astronaute?

Pour notre promotion, l'objectif, c'est d'abord d'aller vers la Station spatiale internationale (ISS) entre 2026 et 2031. Chacun de nous cinq partira une fois par an. Par la suite et plus globalement, pour l'agence spatiale européenne, le but, c'est d'explorer plus loin. Aller vers la Lune et de se servir d'une base lunaire pour aller plus loin, éventuellement vers Mars.

Vous avez été reçu, ce mercredi, par le Grand-Duc Henri. Vous aviez déjà été reçu par le Roi Philippe en Belgique. Que cela représente-t-il?

C'est impressionnant, mais il y a beaucoup de bienveillance. C'est très agréable, car je suis reçu avec un a priori positif. Ces personnalités ont une vision d'ensemble sur les grandes évolutions de la société. C'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux.

Des plus grands de ce monde aux plus petits, vous êtes également amenés à rencontrer des enfants et des adolescents. Est-ce important pour vous de transmettre vos connaissances à une nouvelle génération?

Quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans ma vie, l'important pour moi, c'était la recherche scientifique et la transmission. Et l'éducation. C'est pour ça aussi que je suis devenu enseignant à Genève et à Lausanne. La science, c'est aussi un grand espace de créativité et j'ai envie de faire des choses qui vont permettre aux futures générations de dessiner un monde meilleur.

