Automobile: Dans la bataille des bornes de recharge, Tesla prend de l’avance

Argument clé de Tesla, dont le réseau de recharge fait le bonheur des amateurs de véhicules électriques, les «superchargers» d’Elon Musk peuvent désormais compter sur la conversion d’un groupe bien plus inattendu: ses propres concurrents, une victoire pour le constructeur américain qui reste cependant à confirmer.

Ford a été le premier, fin mai, à annoncer un partenariat avec le groupe d’Elon Musk ... via une discussion audio enjouée entre les patrons des deux entreprises sur Twitter, le réseau social sous la coupe du multimilliardaire. Mary Barra, la patronne de General Motors (GM), a utilisé la même méthode pour dévoiler quelques jours plus tard un partenariat similaire avec Tesla, l’échange se limitant cette fois-ci à six minutes.