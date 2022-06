Energie: Dans la course à l’hydrogène vert, l’Espagne voit son avenir en rose

Énergie : Dans la course à l’hydrogène vert, l’Espagne voit son avenir en rose

En Espagne, les projets se multiplient dans le secteur de l’hydrogène vert, jugé indispensable pour «décarboner» l’économie. Une aubaine pour Madrid, en pleine ruée mondiale sur cette énergie très convoitée.

Programmes pilotes, investissements massifs et objectifs ambitieux: en Espagne, les projets se multiplient dans le secteur de l’hydrogène vert, jugé indispensable pour «décarboner» l’économie. Une aubaine pour Madrid, en pleine ruée mondiale sur cette énergie très convoitée. «Beaucoup de pays s’intéressent à l’hydrogène vert. Mais en Espagne, le secteur a connu une accélération particulièrement marquée» ces derniers mois, souligne auprès de l’AFP Rafael Cossent, chercheur à l’université catholique Pontificia Comillas de Madrid. Au premier trimestre, 20% des nouveaux projets de production d’hydrogène vert annoncés dans le monde l’ont été en Espagne, deuxième pays le plus dynamique dans ce secteur derrière les Etats-Unis (51% des nouveaux projets), selon le cabinet Wood Mackenzie.

Plus gros projet au monde

L’hydrogène dit «vert» est produit en décomposant les molécules de l’eau à l’aide d’un courant électrique – ce qu’on appelle l’«électrolyse de l’eau» – provenant de sources d’énergie renouvelables. À la différence des carburants fossiles, il ne libère, en brûlant, que de la vapeur d'eau. Ce gaz peut être utilisé pour remplacer le charbon dans les industries ayant besoin de beaucoup de chaleur, comme la sidérurgie. Il peut aussi servir à fabriquer de l’engrais et est perçu comme une solution d’avenir pour faire marcher les bus, les trains et même les avions.

Sa production a longtemps été freinée par son coût, bien plus élevé que celui de l’hydrogène «gris», fabriqué à base de gaz ou de pétrole. Mais les progrès technologiques et la flambée des cours des carburants l’ont rendu peu à peu compétitif sur le plan économique. Pour l’Espagne, cette dynamique est une aubaine car elle possède «un secteur renouvelable déjà développé» et «des ressources solaires et éoliennes très importantes», explique Javier Brey, président de l’Association espagnole de l’hydrogène (AeH2). Un avis partagé par Rafael Cossent, qui met en avant d’autres atouts, comme la présence sur le territoire espagnol d’un «vaste réseau gazier» et de plusieurs terminaux de regazéification, «qui pourraient être adaptés» pour que l’Espagne puisse «exporter de l’hydrogène».