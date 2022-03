Au Luxembourg : Dans la famille Kemp, tout le monde est pompier

MERTERT - Avec Jeannot, Svenja et Jaimy, la famille Kemp dédie sa vie au centre d'incendie et secours de Mertert depuis plusieurs années.

Dans la caserne du centre d'incendie et de secours de Grevenmacher-Mertert, le petit Jaimy se balade entre les camions. Ici, le gamin de 7 ans est chez lui. «J'aimerais aller avec les grands et porter secours aux gens», dit-il timidement. S'il sait déjà ce qu'il voudrait faire dans quelques années, c'est grâce à ses parents. Jeannot, son père, est pompier depuis 30 ans, et Svenja, sa mère est entrée dans le centre en 2003.