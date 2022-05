Dynastie : Dans la famille Musk, on demande… la mère

Pendant qu'Elon Musk fait les gros titres avec ses outrances, sa mère, Maye, elle, fait à 74 ans la une de Sports Illustrated.

Tout en effet n'a pas été rose pour la mère du milliardaire. Elle a raconté dans son livre «A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success», qu'elle s'est retrouvée mère célibataire à 31 ans et qu'elle a cumulé cinq emplois pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, Elon (1971), Kimbal (1972) et Tosca (1974).