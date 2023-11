«Dès le début de la formation, j'ai su que c'était ce que je voulais faire», explique la femme de 31 ans. La cuisine n'était pas une nouveauté pour celle qui avait un job étudiant chez un traiteur. «Et puis dans la famille, on a toujours cuisiné, surtout ma grand-mère». Cuisiner demande de la rigueur, de la créativité et de l'adaptabilité «mais c'est assez passionnant. Je ne me vois pas faire autre chose».

Après sa formation, la Nantaise a travaillé à Paris pour Éric Frechon, un chef multi étoilé au «Guide Michelin» et au Naga à Mondercange. «C'est assez compliqué de commencer tard dans le métier. À 22 ans on commence alors que certains font ça depuis leurs 15 ans, mais je ne sais pas si je me serais sentie prête aussi jeune, car c'est un métier physique, mais aussi de passion où notre but est de faire plaisir, donner des émotions dans un plat».