Emploi au Luxembourg: Dans la finance, Hélène n'est pas une employée comme les autres

De géographe à gestionnaire des ressources humaines dans la finance… Hélène Magard (43 ans), Human Ressources Business Partner depuis trois ans et demi au sein du cabinet d'audit et de conseil EY, a réalisé une étonnante reconversion. «Après avoir obtenu un DESS (Diplôme d'études supérieures spécialisées) géographie et aménagement du territoire, j'ai travaillé pendant dix ans en France pour une entreprise spécialisée dans la mise à jour de cartes numériques pour les GPS», raconte-t-elle.

Lorsque cette entreprise a annoncé une restructuration, la frontalière française a repris ses études et obtenu un diplôme en gestionnaire des ressources humaines. «J'ai d'abord travaillé pour Luxair, reprend-elle. J'ai choisi ensuite de rejoindre EY et le secteur de la finance. En effet, ce secteur est très dynamique, il offre beaucoup de perspectives d'évolution. En outre, il empêche de tourner en rond et de tomber dans une certaine routine. Sans oublier le côté multiculturel qui me plaît beaucoup».