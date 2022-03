Cadeaux de Noël : Dans la hotte, il y a aussi des jouets dangereux

À l'approche des fêtes, les autorités redoublent d'efforts pour sensibiliser les parents aux dangers de jouets contrefaits ou non conformes aux normes européennes, pour la plupart fabriqués en Chine.

La direction générale des douanes, qui a détruit mercredi 15 000 jouets importés en contrebande, a détecté l'année dernière 829 000 jouets qui n'étaient pas conformes aux normes européennes, soit plus de 16% des 5,1 millions contrôlés. Parmi eux, 53 600 (1%) étaient à la fois non conformes et dangereux. Ceci est d'autant plus inquiétant que ces jouets représentaient «un risque avéré» pour la santé des enfants, a expliqué une source de la direction générale des douanes. Ces jouets ne comportaient pas de notice ou de logo CE garantissant les contrôles de sécurité.

À titre d'exemple, des masques ont été découverts au port du Havre avec des taux de phtalates 300 fois supérieurs à la norme autorisée de 0,1%. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens, utilisés dans les plastiques, qui peuvent induire des effets sur le développement de l'enfant et sur la reproduction. Outre leur toxicité potentielle, ces jouets non conformes s'avèrent souvent moins résistants: des éléments peuvent ainsi se détacher facilement comme les yeux d'une poupée ou d'une peluche, que des enfants de moins de trois ans pourraient ingérer avec des risques d'étouffement. La plupart des jouets non conformes sont vendus sur les marchés, dans des fêtes foraines ou encore à la sauvette dans le métro, a précisé la source de la direction générale des douanes. Le cas le plus fréquent est celui des chats ou chiens mécaniques.

Saisies surtout l'été

«Malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'un jouet problématique», même vendu en magasin, a noté Elisabeth Chesnais, journaliste à UFC-Que choisir. Elle a relevé cependant «un progrès» depuis le renforcement récent d'une directive européenne sur le marquage CE. «Le fabricant, qui se trouve souvent en Chine, l'importateur et le vendeur: tout le monde est désormais responsable. Si un consommateur en France a un problème avec un jouet, il peut se retourner contre le magasin qui le lui a vendu», a-t-elle souligné. La Commission européenne lance en outre régulièrement des campagnes pour sensibiliser les consommateurs. Elle recommande ainsi de ne jamais acheter de jouets sans le logo CE, de ne jamais offrir de jouets comportant des pièces détachables à cause des risques d'étouffement et de bien lire les consignes d'utilisation.

Selon les données annuelles publiées par Bruxelles, plus d'un produit sur deux notifié comme dangereux dans l'Union européenne (UE) est d'origine chinoise. Si les consommateurs doivent être davantage informés de ce phénomène au moment des fêtes de fin d'année, les autorités traquent les jouets contrefaits tout au long de l'année. Les saisies les plus importantes sont d'ailleurs réalisées au cours de l'été, quand les différents opérateurs réalisent leurs importations pour le Noël suivant en acheminant la marchandise par voie maritime, moyen de transport le plus avantageux pour eux. Les contrefaçons sont alors immédiatement détruites par les douanes, car ce sont des produits illégaux. Pour les jouets qui ne sont pas conformes, les exportateurs ont trois possibilités: la mise en conformité, la réexportation des produits, ou la destruction, qui est la mesure la plus appliquée, car moins coûteuse.