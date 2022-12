Orange : Dans la hotte «tech» du Père Noël

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et, avec elles, les cadeaux que l’on glisse sous le sapin. Pour ceux qui sont en manque d’idées, voici une sélection de cadeaux « tech » proposés à des prix très avantageux et qui, selon les envies, raviront leurs destinataires.

L’iPhone 14 à partir de 299 euros

L’iPhone 14 est sans aucun doute la star des smartphones pour ces fêtes de fin d’année. Le dernier-né de la firme à la pomme séduit avant tout par ses performances impressionnantes et ses nouvelles fonctionnalités.

Au-delà de son design élégant et des possibilités de personnalisation qu’il offre, l’iPhone 14 est doté d’un appareil photo amélioré, permettant de réaliser des clichés de qualité même lorsque la luminosité n’est pas au rendez-vous. On apprécie aussi son autonomie record. Les plus maladroits d’entre nous seront aussi heureux d’apprendre qu’il résiste à l’eau.