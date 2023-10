Dans la Meuse et en Moselle: «Procès de l'horreur»: peines maximale pour les trois pédocriminels

BAR-LE-DUC – Deux hommes et une femme ont été condamnés par les assises de la Meuse à de très lourdes peines dans une affaire sordide de pédocriminalité dans laquelle six mineurs ont été transformés en jouets sexuels

«Procès de l'horreur»: peines maximale pour les trois pédocriminels

Des peines de 20 et 10 ans de prison ont été prononcées. AFP

Au terme d'un huis clos d'une semaine de ce que la presse régionale a qualifié de «procès de l'horreur», les trois trentenaires ont été reconnus coupables mercredi de la plupart des faits reprochés, survenus entre janvier 2016 et avril 2019. À l'époque, les six victimes, quatre filles et deux garçons, étaient âgées de 7 à 17 ans.

Les deux hommes, un Mosellan (de Hayange) et un homme originaire du Gard, poursuivis pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs ou encore détention d'images pédopornographiques, ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle avec deux tiers de sûreté. Ils ont en revanche été acquittés des faits «de viols sur la plus jeune» des plaignantes, a indiqué à l'AFP la procureure de la République de Verdun, Sophie Partouche, dont les réquisitions ont été largement suivies par les jurés.

Les deux hommes seront soumis à un suivi socio-judiciaire de 20 ans et encourent jusqu'à sept ans de prison s'ils ne le respectent pas. Accusée de complicité de viol sur mineur, d'agression sexuelle incestueuse et de corruption de mineur, la compagne de l'accusé gardois au moment des faits a été condamnée à 10 ans de prison, assortie des deux tiers et s'est vue privée de l'autorité parentale sur sa fille, l'une des victimes.

Elle a en revanche été acquittée pour «complicité de viol, seule qualification criminelle» qui lui était reprochée, selon Mme Partouche qui ne fera pas appel, qualifiant le verdict de «bonne décision». L'un des accusés a au contraire décidé d'interjeter appel, a indiqué à l'AFP son avocat, Me Christophe Hechinger. «Il conteste des agressions sexuelles» et «le viol sur sa belle-fille», a-t-il ajouté.

Relations sexuelles avec sa fille de 11 ans

Des peines d'emprisonnement maximales ont été prononcées, s'est félicité Me Xavier Nodee, conseil des quatre enfants T., même si ses clients ressentent «une certaine amertume» en raison des acquittements prononcés.

En exploitant des échanges de fichiers à caractère pédopornographique, les policiers étaient remontés jusqu'à Jean-Claude T., père de six enfants de Belleville-sur-Meuse (Meuse) qui affirmait sur le Net avoir des relations sexuelles avec sa fille de 11 ans.