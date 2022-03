The Disliked – «Dans la musique, il faut penser à long terme»

The Disliked, vendredi, à 20 h 30, à la Rockhal. Avec De Läb et Inborn en acoustique. Prix: 10 euros (avec CD).

The Disliked n'est pas le seul groupe luxembourgeois à présenter sa nouveauté, ce week-end. Les rockeurs franco-luxembourgeois de Ky-lin fêteront la sortie de leur EP, «... and the mermaids are singing», samedi, à la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette (à 19 h 30, prix: 3 euros). Angel at my Table jouera son tout premier concert, également samedi, au Melusina, à Luxembourg-Ville (à 20 h, prix: 5 euros). Le nouveau talent pop-rock sortira son EP, «City Romance».