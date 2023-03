Marche féministe au Luxembourg : Dans la rue parce qu'il «reste beaucoup à faire»

LUXEMBOURG - Quelque 500 personnes ont participé ce mercredi à la marche féministe du 8 mars, dans la capitale.

1 / 28 08.03 Quelque 500 personnes ont participé à la marche féministe du 8 mars. Vincent Lescaut/L'essentiel La manifestation s'est déroulée dans une ambiance à la fois festive et revendicative. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«On arrête de se taire, notre silence ne nous a pas protégées» ; «Mes vêtements ne font pas mon consentement» ; «émeutières, pas ménagères». Les banderoles et pancartes déployées dans le cortège organisé à l'occasion de la marche féministe du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, donnaient le ton. Quelque «500 personnes», selon les estimations d'une policière sur place, ont sillonné la capitale ce mercredi, de Hamilius à la place d'Armes, en passant devant la Chambre, le Palais et par la Grand-Rue. Le tout en musique, dans une ambiance festive mais aussi revendicative.

Et la pluie glaçante qui a commencé à tomber sur le cortège n'a pas refroidi les envies de changements des participantes. Si la plateforme JIF, qui organise l'événement, a son catalogue de revendications, dans le cortège, chacune vient avec ses priorités. «En Europe, on a l'égalité sur le papier, mais dans la pratique, il reste beaucoup à faire, il y a du travail, qui passe par un changement de mentalité», pointe Anke. Elle est venue manifester avec Keren qui veut «mettre en lumière les violences sexistes et séquelles qui ne sont pas prises au sérieux comme elles devraient l'être». Selon la jeune femme, «lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est une avancée pour toute la société, pas seulement pour les femmes».

«Aller travailler en étant soi-même»

Jess, elle, veut «que ça change pour les jeunes. Le plus facile, c'est de participer à une marche comme ça, c'est tellement une bonne ambiance». Pour elle, c'est notamment le monde du travail qui doit changer. «C'est très macho, il faut que ça devienne plus équilibré, qu'on respecte plus la place de la femme, mais aussi de la féminité. Ce n'est pas la même chose de travailler comme une femme ou comme un homme. Il faut que tout le monde puisse aller travailler en étant soi-même».

«Même s'il y a des améliorations, il y a toujours des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est important de venir soutenir le mouvement», affirme Ambre. La jeune femme travaille pour l'association Passerell, qui a «un projet qui soutient les femmes et enfants migrants, notamment dans le contexte des violences liées au genre», dit-elle aussi pour expliquer sa mobilisation.

«L'indépendance des femmes»

«Il reste plein de combats pas gagnés», martèle de son côté Fatima. «On est dans un pays où on n'est pas trop mal loties, mais il manque l'égalité salariale, la représentativité en politique et dans les entreprises». Elle insiste aussi sur «le gros problème des familles monoparentales. Avec la crise du logement, les femmes sont de plus en plus dans la précarité». Un «gros problème de société» qui n'est «pas assez pris en compte au niveau politique».

Ana, elle, voulait participer à un mouvement «dans lequel on fête, mais où on engage aussi une réflexion sur les luttes menées et à mener». Elle revendique «tout ce qui permet l'indépendance de la femme. Le logement, c'est très urgent. Pour une vie digne, il faut déjà pourvoir vivre».

