Aurélie Preston: «Dans la téléréalité, on rentre dans l’enfer»

Aurélie Preston, ex-candidate de téléréalité et chanteuse, a obtenu un diplôme en psychologie. Instagram

Révélée dans «Les Marseillais», Aurélie Preston a été harcelée dans «Les Anges 8», en 2016, par les autres participants de l’émission, ainsi que sur les réseaux sociaux. Après avoir tenté de mettre fin à ses jours, l’ex-candidate de téléréalité, devenue chanteuse, revient avec un livre, «Brisée», relatant son parcours de vie compliqué. La Française de 30 ans y dénonce aussi les dérapages dans l’univers de la téléréalité.



Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire votre livre, «Brisée»?

J’ai reçu tellement de témoignages de personnes qui ont été harcelées comme moi dans la téléréalité. Ce genre d’émission devrait être interdit ou alors contrôlé par l’Arcom (ndlr: l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), avant que cela soit diffusé. Je trouve ça tellement scandaleux. À la suite de la sortie de mon livre et de celui de Jeremstar, qui dénonce aussi cela, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur le harcèlement dans la téléréalité. Une plainte a été déposée. Mais je ne veux pas toucher d’argent. Je veux juste que ce genre de programme ne soit plus diffusé.

Que représente ce bouquin pour vous?

Avant de l’écrire, j’ai tenté de mettre fin à mes jours en octobre 2022, afin d’être en paix. Je n’en pouvais plus qu’on me mette des bâtons dans les roues à chaque fois que je voulais faire quelque chose. Quand je suis sortie de l’hôpital, j’ai reçu énormément de propositions pour écrire une autobiographie. Je ne voulais pas gagner de l’argent avec ce livre, mon but était surtout de faire passer un message. Il a été écrit en trois semaines. Cela a été pour moi une vraie thérapie et un soulagement car je n’avais jamais vraiment parlé de moi et de mon passé.

Pourquoi avez-vous fait de la téléréalité?

On me l’a proposé en me vendant du rêve. Comme j’étais chanteuse, on m’a dit que ça serait un moyen de faire découvrir ma musique. Je pensais aussi que j’allais enfin pouvoir sortir ma famille de la précarité. Mais en réalité, c’est tout le contraire, on rentre dans l’enfer. Ces productions cherchent souvent des candidats fragiles qui ont eu un passé douloureux comme le mien. Des personnes qui ne feraient jamais de mal aux autres. Et on va tout faire pour les faire souffrir, les humilier à l’écran.

Regrettez-vous d’en avoir fait?

Oui et non. Tout va dépendre de ce qui va se passer maintenant. Si je peux faire entendre ma voix après tout ce que j’ai vécu dans la téléréalité et que la justice fait son travail en interdisant ce genre de programme, cela aura été utile. Et à la suite de cette expérience, j’ai obtenu un diplôme en psychologie et je me suis justement intéressée à l’envers très malsain du décor de la téléréalité.

Que dites-vous aux jeunes qui seraient tentés de se lancer dans la téléréalité?

Je leur dirais de bien réfléchir. La médiatisation n’est pas aussi facile à vivre qu’on le croit. On a vite une étiquette. Moi j’avais passé des tests pour travailler dans une assurance, à Genève. Je les avais tous réussis. Mais on m’a dit qu’on ne pouvait pas m’engager parce que j’étais une personnalité publique. En plus, les candidats de téléréalité sont perçus comme des gens stupides. C’est donc très dur de retrouver un job normal après ça.

Quels sont vos projets?

Je veux surtout que mon expérience serve à quelque chose. J’ai envie d’aller dans des écoles et des entreprises pour parler du harcèlement, faire de la prévention. Faire aussi en sorte que les déferlements de haine cessent sur les réseaux sociaux. Ces projets me redonnent goût à la vie. J’ai une très grande empathie, je veux donc vraiment aider les autres. Et je vais bientôt m’installer à Genève, j’y aurai mon cabinet de psychologue. J’aime le calme et la sécurité qu’on ressent en Suisse.