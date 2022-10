Royaume-Uni : Dans la tourmente, Liz Truss fait volte face sur l’impôt sur les sociétés

«Il est clair que certaines parties de notre mini-budget allaient trop loin et trop vite par rapport à ce que les marchés attendaient», a rétropédalé vendredi la Première ministre britannique.

«Il est clair que certaines parties de notre mini-budget allaient trop loin et trop vite par rapport à ce que les marchés attendaient», a déclaré Liz Truss dans une très courte conférence de presse, dans laquelle elle a insisté sur le besoin de «stabilité» pour l’économie britannique, après avoir limogé son ministre des Finances Kwasi Kwarteng .

La Première ministre britannique s’est par ailleurs dite «absolument déterminée» à mener à bien sa politique de soutien à la croissance, malgré les critiques croissantes, même dans son propre camp, contre sa stratégie économique. «Je suis absolument déterminée à tenir la promesse que j’ai faite d’obtenir une croissance plus forte, un Royaume-Uni plus prospère, et de sortir de la tempête que nous traversons», a-t-elle déclaré.