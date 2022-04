Au Luxembourg - Dans la vie de Pauline, influenceuse et créatrice

Plus de 2 900 publications, 381 000 abonnés et des likes par milliers, bienvenue sur le profil Instagram de paulinetrrs, alias Pauline Torres, résidente à Luxembourg et influenceuse mode. La jeune femme de 30 ans originaire de Bourgogne n’imaginait pas un jour faire d’Instagram son métier. Elle passe de photos d’elle prises devant son miroir à des shootings de professionnels. «Petit à petit, de posts en posts, j’ai commencé à avoir pas mal d’abonnés», explique-t-elle. Après des études de commerce à Nancy, Pauline s’installe au Luxembourg et devient auditrice financière, un job bien loin de la sphère connectée. Sept ans plus tard, au début de l'année 2020, elle quitte la finance pour l’influence.