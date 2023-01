Portrait : Eli, une Lorraine qui enchante le métro parisien

Le matin, elle vend des éclairs au chocolat; l’après-midi, elle chante en robe de mariée dans le métro parisien. Artiste aux mille petits boulots, Eli Jadelot a passé le casting des musiciens du métro pour découvrir un autre univers et interagir avec les gens.

«J’ai des dettes, dettes, dettes par dessus la tête!», entonnent à cœur joie des voyageurs, reprenant le refrain de la chanson d’Eli Jadelot, installée un jour d’hiver dans les couloirs de la station Saint-Lazare avec sa tenue qui attire l’œil. «Une robe de divorcée!», insiste Eli Jadelot, qu’elle a enfilée dans les toilettes. «Qu’est-ce que vous avez fait comme bêtise?». Guitare à la main, sans micro, la Lorraine de 39 ans livre quelques unes de ses œuvres - dont les mélodies ont été composées par une amie, Elen Randreau Kennedy - qui parlent du mariage, du travail, des choses de la vie. Des textes engagés et amusants.

Certains artistes sont devenus des stars

Arrivée à Paris il y a seize ans, elle ne rêvait que de théâtre. Elle a écrit et mis en scène l’une de ses pièces et s’est immergée dans de multiples univers. Comédienne et artiste de rue près du Sacré-Cœur à Paris, elle a passé fin septembre les auditions des «Musiciens du métro», un label créé il y a 25 ans. Soit 300 artistes sur un millier de candidats autorisés à se produire sur le réseau souterrain de Paris.