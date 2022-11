Sécurité à Luxembourg: Dans le quartier de la Gare: «Une fois la nuit tombée, on ne sort plus»

LUXEMBOURG - Les habitants du quartier de la Gare ne savent plus à quel saint se vouer. Malgré les descentes massives de la police, les dealers et les drogués sont omniprésents dans le quartier.

Une opération anti-drogue d’envergure s’est déroulée, vendredi soir, dans le quartier de la Gare à Luxembourg et pourtant, 48 heures après l’opération qui a mobilisé une quarantaine de policiers et douaniers, les habitants du quartier nous indiquent que «rien n’a changé». Force est de constater dans le quartier, ce dimanche après-midi, qu’à côté des seringues dans les parterres de fleurs, on peut toujours trouver autant de dealers aux quatre coins des rues principales.

«Cela fait quatre ans que je vis dans le quartier, et je trouve que c’est de pire en pire», se désole une mère de famille venue avec ses enfants à la plaine de jeux. «Cela s’est dégradé au fil des ans et on voit de plus en plus de dealers et de prostituées. La police a fait le ménage au niveau de l’ancien Troc, rue d’Hollerich, mais une fois la nuit tombée, on ne sort plus avec mes filles. Ce qu’il faudrait, c’est la présence quotidienne de policiers à pied et pas seulement de passages en voiture».

«Ce ne sont même pas des voleurs professionnels»

Et d’ajouter que le vandalisme ne diminue pas non plus. «Mon assurance a résilié mon contrat après quatre vols dans ma voiture en une seule année», regrette cette habitante domiciliée rue d’Hollerich. «Tout ça pour deux cigarettes, des lunettes et des câbles USB. Et quand on veut appeler le personnel de l'association ''À vos côtés'', c’est souvent déjà trop tard».

Pour un autre habitant de la rue d'Anvers, «le vandalisme n'a pas de limite». «Ils n'hésitent pas à casser des portes», déplore-t-il. «Ils volent des poussettes, des trottinettes, des vélos... Ils viennent se shooter, ce sont des drogués, ce ne sont même pas des voleurs "professionnels"». Et le constat est identique rue de Strasbourg. «Tous les soirs, je klaxonne pour qu'ils se bougent de l'entrée de mon garage. Ils sont tellement défoncés...».

Aucun retour de la police

Mais que faire pour tenter d'améliorer la situation? «On regrette la disparition des agents privés de sécurité depuis qu'un de leurs chiens avait mordu quelqu'un», regrette une habitante du quartier de la Gare. «Il faudrait recruter plus de policiers pour qu'ils soient en permanence dans nos rues. Avec les caméras, on n'arrêtera jamais personne... Malgré le recrutement de nouveaux policiers, on a toujours l'impression que les critères à remplir pour les nouvelles recrues sont trop importants. L'état est trop exigeant au niveau des langues ou des critères de résidence».

Et un résident du quartier de déplorer la rapidité avec laquelle les personnes arrêtées sortent du commissariat. «C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé», soupire-t-il. «Après un vol, on n'a aucun retour de la police. Même pas un papier que l'on peut présenter à notre assurance. Et puis, il y a tellement d'enfants dans les écoles du quartier. Il y a vraiment du ménage à faire pour que ça se passe mieux».