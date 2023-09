Dans le sens Metz-Luxembourg: L'A31 va être coupée à plusieurs reprises

La Direction interdépartementale des routes Est (DIR Est) va procéder à des travaux de rénovation de panneaux à messages variables dans les prochaines semaines, à hauteur de Guénange, Bertrange, Illange, Yutz, Thionville, Terville, Florange, Entrange et Kanfen. La circulation y sera perturbée la nuit, précise la DIR Est, dans un communiqué transmis mercredi.

Dans les nuits du 18 au 20 septembre et du 25 au 27 septembre, l'autoroute sera fermée dans le sens Metz-Luxembourg, à partir de la bifurcation A30/A31. Les automobilistes devront emprunter une déviation via l'A30 pour rejoindre l'A31.

Basculements de circulation

Dans les nuits du 2 au 4 octobre, la circulation sera basculée sur le sens opposé entre Yutz et Thionville. Du 9 au 11 octobre, l'A31 sera coupée cette fois-ci au niveau de la sortie N°40 (Linkling, Bel Air, Cattenom) jusqu'à l'échangeur N°43 (Thionville Elange), tout comme durant les nuits du 16 au 18 octobre, à partir de la sortie N°42.

Des basculements de circulation sur la voie opposée sont également à prévoir: dans les nuits du 2 au 4 octobre entre Yutz et Thionville, et dans les nuits du 23 au 25 octobre, entre Entrange et Kanfen. Les échangeurs concernés seront également fermés à la circulation.