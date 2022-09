Selon une étude : Dans le ventre de maman, bébé préfère les carottes aux choux

In utero, les bébés réagissent différemment aux saveurs et aux odeurs, ont conclu pour la première fois des scientifiques.

Lors de cette étude, menée par des scientifiques des universités britannique de Durham et française de Bourgogne, et publiée jeudi dans la revue Psychological Science, 100 femmes âgées de 18 à 40 ans et enceintes de 32 à 36 semaines ont passé des échographies 4D. Ces images ont permis aux chercheurs d'observer la façon dont les futurs bébés réagissaient lorsque leur mère mangeait de la carotte ou du chou frisé.