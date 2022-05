Texas : Dans le village d’Utopia, les enseignants vont à l’école avec une arme

Après le massacre d’Uvalde, où un jeune homme armé a tué 21 personnes, dont 19 enfants, certains répètent que les professeurs devraient être armés. C’est déjà le cas à Utopia, à une soixantaine de kilomètres de là.

À l’entrée de l’école d’Utopia, au Texas, une pancarte prévient: «Attention! Cet établissement est protégé par un personnel armé.» La mesure vise, depuis 2018, à empêcher un drame comme celui d’Uvalde, non loin de là, où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués, mardi, par un lycéen.

Utopia est un hameau tranquille de 200 âmes, perdu entre collines et champs à perte de vue. Une route principale bordée d’une dizaine de magasins, quelques allées et guère plus. Ses habitants essaient encore de prendre la mesure de la tragédie qui a frappé, trois jours plus tôt, l’école primaire Robb d’Uvalde, où un adolescent de tout juste 18 ans a commis un massacre au fusil d’assaut semi-automatique.