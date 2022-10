En France : Dans les châteaux de la Loire, le coût de l’énergie fait grincer des dents

À Chambord, l’un des joyaux des châteaux de la Loire, un logiciel éteint la lumière des pièces lorsqu’il n’y a plus personne à l’intérieur et baisse la température la nuit à 8 °C.

«Une fenêtre double vitrage coûte à peu près 10 000 euros, on en a 148.» Qu’ils soient privés ou publics, les châteaux de la Loire (centre-ouest de la France) font face à l’augmentation du coût de l’énergie en essayant de concilier protection du patrimoine et investissement dans les technologies modernes.

À l’approche de l’hiver, le propriétaire du château de Meung-sur-Loire, Xavier Lelevé, s’inquiète pour sa facture de chauffage, gaz et électricité, qui tourne d’habitude autour de 15 000 à 20 000 euros. Mais pas cette année… «Ça va être multiplié entre cinq et dix. Ce n’est pas envisageable d’exploser le budget énergétique de cette manière», se désole-t-il.

Champignons et termites font leur lit de la chaleur

Dans une partie interdite au public de ce château classé aux Monuments historiques, Xavier Lelevé détaille les fenêtres. Certaines sont en très mauvais état et le ruban adhésif sur les boiseries n’offre qu’un rempart très limité face aux assauts du froid. «Une fenêtre coûte à peu près 10 000 euros, on en a 148, donc vous voyez ce que le budget fenêtres peut représenter», explique-t-il.

Charles-Antoine de Vibraye, propriétaire du château de Cheverny, a, lui, choisi de ne rien faire. Et tant pis si la facture grimpe, le succès du monument, inspiration du château de Moulinsart de Tintin, lui permet d’absorber l’augmentation du fioul, dont il consomme 30 000 à 40 000 litres par an. Le châtelain n’envisage pas non plus d’isolation: «Si vous emprisonnez la chaleur, vous faites du bien aux champignons potentiels et aux insectes qui vont vous bouffer votre bois. Je crois qu’il faut limiter le chauffage au strict minimum pour ne pas contrarier ce cycle sain d’échanges thermiques à l’intérieur d’un monument.»