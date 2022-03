Au Luxembourg – Dans les salons, les exposants doivent afficher les prix!

Le Springbreak s'ouvre ce jeudi, pour plusieurs jours de fête, jusqu'à dimanche, à Luxexpo The Box. Le salon offrira entre autres «un grand choix de magasins, enseignes et institutions (qui) vous attendent avec les produits», explique l'organisation. Et c'est bien dans ce cadre-là que le ministère de la Protection des consommateurs a émis un petit rappel légal, jeudi matin: «Les exposants doivent afficher le prix des produits et services en euros, toutes taxes comprises, sur le produit lui-même ou à proximité immédiate, visible et lisible par les consommateurs».