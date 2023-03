Luxembourg: Dans onze communes, les étrangers sont majoritaires

Constat très éclairant dans le cadre du prochain scrutin communal, ouvert aux résidents étrangers, dans onze des 102 communes du Grand-Duché, les résidents étrangers sont majoritaires: Luxembourg, Strassen, Esch-sur-Alzette, Larochette, Hesperange, Bertrange, Differdange, Walferdange, Mamer, Kopstal et Vianden. À l'autre bout, c'est à Nommern que les étrangers sont le moins domiciliés (19,6%).

38,6% de Portugais à Larochette

«Globalement, les personnes détenant un passeport étranger préfèrent s’installer dans les grandes et les moyennes villes du pays et à proximité de la capitale, lieux où se concentrent également les principaux pôles d’emplois», analyse le Statec. Larochette et son importante communauté portugaise (38,6%) représentent l'exception à la règle.