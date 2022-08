Sécurité : Dans quels cas la police française peut-elle poursuivre un suspect au Luxembourg?

LUXEMBOURG – Depuis le 11 juillet, la limite territoriale d'intervention de la police française au Luxembourg est supprimée. Quelles sont les modalités d'intervention de cette dernière sur notre territoire?

AFP

Les modalités de poursuites transfrontalières entre les polices française et luxembourgeoise ont évolué depuis le 11 juillet dernier et l'accord signé entre les ministres Henri Kox (Luxembourg) et Gérald Darmanin (France). La police française peut désormais poursuivre des suspects sans limitation dans l'espace et dans le temps, sans devoir préalablement en obtenir une autorisation de la part des autorités luxembourgeoises, s'il s'agit d'une urgence. Cependant, le Luxembourg doit être averti au plus tard au moment du franchissement de ses frontières.

Les infractions donnant lieu à une poursuite sont établies dans l'accord, et concernent une quinzaine de cas (assassinat, meurtre, viol, incendie volontaire, fausse monnaie, vol et recel aggravés, extorsion, enlèvement et prise d'otage, trafic d'êtres humains, trafic de stupéfiants, détention illégale d'armes, destruction par explosifs, transport de déchets toxiques et délit à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves).

Une seule poursuite en 3 ans et demi

La poursuite est possible dans le cas des personnes évadées et prises en flagrant délit. En revanche, l'accord signé entre le Luxembourg et la France ne prévoit pas la possibilité pour une police étrangère d'interpeller un suspect sur le territoire de son voisin.

Selon le ministère luxembourgeois de l'Intérieur, entre le 1er janvier 2019 et le 27 juillet 2022, le Luxembourg a mené trois poursuites vers la France, dans la limite de 10 kilomètres. De leur côté, les autorités françaises ont conduit une seule poursuite sur le territoire luxembourgeois. Le nombre de poursuites ayant été interrompues en raison de la précédente limitation de 10 kilomètres n'est pas connu.