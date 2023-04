RÈGLES DOULOUREUSES: Dans quels pays existe-t-il un congé menstruel?

Espagne: un droit nouveau, inédit en Europe

Japon: dans la loi depuis 1947

Corée du Sud: un jour par mois

Indonésie: un ou deux jours par cycle

Taïwan: trois jours maximum par an

Taïwan reconnaît également le droit au congé menstruel pour les employées dans la limite d'un jour par mois et d'un total de trois jours par an. Il reste toutefois possible pour les salariées de bénéficier de plus de jours de congés menstruels, mais ils sont alors comptabilisés comme des jours de congé maladie normaux.