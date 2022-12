Stratégie pour l’avenir : Dans son élan, le Luxembourg remet 256 millions d’euros pour l’Espace

C’est un indicateur fiable pour dire que le positionnement du Luxembourg, en matière de stratégie spatiale, n’est plus qu’une simple curiosité. Professionnels du secteur et journalistes remplissaient la petite salle de l’Hotel Saint-Augustin, mardi après-midi dans la capitale. «C’est la foule des grands jours», notait même le ministre de l’Economie, Franz Fayot. Quelques jours seulement après la présentation des nouveaux astronautes recrutés par l'Agence spatiale européenne (ESA), parmi lesquels figure le Belgo-luxembourgeois Raphaël Liégeois, le Luxembourg a dévoilé les contours de sa stratégie pour la période 2023-2027.

Une ambition qui s’accélère mais qui n’est pas nouvelle. «L’engagement à développer un secteur spatial remonte aux années 1980 avec la création de SES», rappelait Franz Fayot. Et c’est en 2005 que le Luxembourg a adhéré à l’ESA. Mais disons qu’avec les années, le secteur est devenu «prioritaire», un pilier de la diversification économique nationale et une initiative qui présente «un grand intérêt pour d’autres pays à travers le monde» à en croire le ministre. Tout cela justifie un nouveau budget de 256 millions d’euros mis sur la table d’ici à 2027. Une hausse de 21,7% par rapport à l’enveloppe de la période 2020-2024.

Une «industrie 4.0»

L’objectif est de renforcer encore et toujours un secteur spatial qui emploie aujourd’hui au Luxembourg 1400 personnes, et compte 70 acteurs publics et privés. Ils n’étaient qu’une vingtaine en 2016 selon les données du ministère de l’Economie. «La stratégie se focalisera sur le développement des compétences industrielles», a expliqué mardi Franz Fayot. Le Luxembourg entend entrer dans une «industrie 4.0» qui pourra assurer la durabilité des projets et garantir des retombées pour d’autres secteurs économiques. «C’est encore un signal lancé par le Luxembourg à l’international, sur sa détermination».