Royaume-Uni : Dans son premier message de Noël, le roi Charles loue la «solidarité»

Vêtu d’un costume bleu, le roi Charles s’est exprimé de la chapelle Saint-George du château de Windsor, où reposent sa mère Elizabeth II, qui a régné plus de sept décennies avant de s’éteindre le 8 septembre à l’âge de 96 ans, et son père le prince Philip. «Je ne vous remercierai jamais assez pour l’amour et la sympathie que vous avez manifestés à toute notre famille», a déclaré le souverain de 74 ans, soulignant à quel point Noël est émouvant pour «tous ceux qui ont perdu des proches».