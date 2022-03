Au Cinéma : Dans «Star Wars», les filles dominent la galaxie

Spoiler alert: les actrices de l'opus «Les Derniers Jedi», tout comme leurs personnages, «déménagent». Quelques confidences recueillies dimanche!

Les membres de l'équipe: Rian Johnson (réalisateur) et les acteurs Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega et Kelly Marie Tran à Los Angeles (Image - 3 décembre 2017)

«On vous montre des femmes qui ne sont pas grandes et musclées, juste parce qu'elles font ce que font les hommes. Elles font quelque chose de différent», a expliqué Gwendoline Christie, 39 ans, qui interprète la capitaine Phasma, qui commande les légions de Stormtroopers. «Et en plus, on vous montre aussi un personnage complexe ou un personnage en train d'évoluer qui fait montre de traits de caractère complexes. Je suis ravie que quelque chose de légendaire comme "Star Wars" ait décidé de refléter notre société», a-t-elle ajouté.