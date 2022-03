Dans un fauteuil «matrice» à la lumière des pissenlits

Dans le design, l’heure est à «l’écolo-technique», mais aussi à la «techno-poésie».

L’heure est à «l’écolo-technique», à la «techno-poésie», mais «ce n’est pas la nature au premier degré, la paille et les sabots», souligne Vincent Grégoire. «On va aller de plus en plus vers de l’écolo glamour et sensuel», des objets avec «un côté technique et en même temps onirique» avec «un toucher qu’on a dans la nature ou comme une seconde peau». Philippe Starck a imaginé un siège d’un blanc immaculé qui invite à s’y lover comme dans une matrice surmontée d’un bac à fleurs.