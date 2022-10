Emma Corrin : Dans un triangle amoureux avec Harry Styles

Ce qui m’a attirée vers ce personnage, c’est justement sa complexité parce que j’avais du mal à accepter ce qu’elle décide de faire quand elle se sent trahie par l’homme qu’elle aime. J’étais intriguée par son choix que j’ai essayé de justifier pour moi-même. Marion vivait à une époque différente d’aujourd’hui et elle a été influencée par la société de son temps. J’ai été fascinée par sa jeunesse lorsqu’on tombe amoureuse pour la première fois, l’intensité de cette expérience puis la blessure quand on se sent trahie. J’ai aussi aimé explorer le triangle amoureux et la dynamique entre nous trois.