Guerre en Ukraine : Dans une ville fantôme, chats et chiens sont livrés à eux-mêmes

Un tsunami semble être passé dans l’école, jonchée de pupitres, de livres, de cahiers… et de rations russes. Les soldats de Moscou y avaient clairement établi leur base, des matelas sont encore installés au sous-sol et un uniforme russe traîne par terre.

Dans les rues encombrées de débris et de carcasses de voitures renversées, même la présence des animaux est fantomatique. Les chiens abandonnés suivent les visiteurs en sautillant et en effectuant des cercles sans fin, mais sans laisser échapper un seul jappement ou aboiement.

Presque seul au monde

Et au détour d’un chemin, soudain, sur le balcon d’une maison sans fenêtres battue par les vents, apparaît un homme. Bonnet enfoncé surplombant un visage émacié, silhouette mince peu couverte malgré le froid glacial, Iouri Ponomarienko accueille gentiment les visiteurs.

Cet homme de 54 ans, natif de Bogorodytchné, avait envoyé sa femme et sa fille en Pologne, quatre jours avant le début de l’invasion russe en février. Puis il a lui-même fui lorsqu’ont commencé les combats dans ce bourg, logeant à droite à gauche dans les villes et les villages encore préservés des régions orientales de l’Ukraine, avant de retourner, après la fin des combats, à Bogorodytchné, où il a passé la plus grande partie de sa vie.