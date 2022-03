Danse féerique

«DANCE DANCE REVOLUTION WINX CLUB». La réalisation de ce jeu de danse est basée sur la série télévisée italienne «Winx Club».

Les fées Bloom, Musa, Stella, Tecna, Flora et Layla montrent comment effectuer les six exercices proposés, l’objectif étant d’appuyer en temps voulu sur quatre flèches directionnelles en suivant le rythme de la musique.

Le joueur peut choisir entre le mode de pilotage classique (télécommande) et le tapis proposé en option pour dans le temps imparti. Le mode en ligne est ouvert à six joueurs au maximum. La bande sonore plutôt ringarde et le manque de réalité des lois physiques plairont... ou non.