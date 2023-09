Sydney Sweeney illumine le nouveau clip des Rolling Stones

Révélée dans la série «Euphoria», Sydney Sweeney a dû taper dans l’œil de Mick Jagger, 80 ans, et de ses acolytes, Keith Richards, 79 ans, et Ronnie Woods, 76 ans. L’Américaine de 25 ans a été engagée par The Rolling Stones pour jouer dans le clip du nouveau single du groupe, «Angry».