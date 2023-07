Danseurs luxembourgeois: Melanie et Randy réalisent des performances incroyables à Tomorrowland

1 / 8 Deux danseurs luxembourgeois ont l'immense privilège de monter sur les scènes du plus grand festival de musique électronique. Vincent Lescaut/L'essentiel Plus de 200 000 spectateurs assisteront encore à Tomorrowland le week-end prochain et parmi les 700 danseurs qui performent sur des scènes incroyables aux côtés des DJ internationaux. Vincent Lescaut/L'essentiel Deux Luxembourgeois ont le privilège de faire partie de cette très belle aventure. Melanie Marques, 29 ans, et Randy Rocha, 35 ans. Vincent Lescaut/L'essentiel

Plus de 200 000 spectateurs assisteront encore à Tomorrowland le week-end prochain et parmi les 700 danseurs qui performent sur des scènes incroyables aux côtés des DJ internationaux, deux Luxembourgeois ont le privilège de faire partie de cette très belle aventure. Melanie Marques, 29 ans, et Randy Rocha, 35 ans. Deux amis de longue date, véritables étendards du Luxembourg à l'étranger.

«Depuis 2019, on me demande d'interpréter différents personnages pour transporter le public dans un monde magique», précise Melanie. «Je ne suis pas uniquement sur la "main stage", mais aussi dans tout le festival. Dès ma première fois, je me suis dit "c'est quoi ce monde?". C'est magnifique et au fil des ans, c'est toujours plus "wouaw". On oublie tout ce qu'il se passe autour. Je n'ai pas de mots. Il faut vraiment le voir et le vivre pour comprendre la magie de Tomorrowland».

Présente à deux reprises lors de la version hivernale à l'Alpe d'Huez, Melanie Marques aura également la chance de traverser l'Atlantique pour participer à la version brésilienne" en octobre. «À Boom, en Belgique, je croise de nombreux drapeaux luxembourgeois et c'est toujours un plaisir», nous a-t-elle confié. «Je danse plusieurs mois à l'étranger et le Luxembourg me manque car c'est là où se trouve toute ma famille et mes amis. Plusieurs fois par an, avec une association, on organise également au Grand-Duché des événements de danse».

«C'est incroyable d'être présent dans un festival reconnu mondialement», souligne Randy Rocha. «C'est fou de voir autant de spectateurs du monde entier et cette année, j'ai été très touché de voir pour la première fois le drapeau du Cap-Vert. C'est un privilège de faire partie de cette aventure, depuis 2017, et de performer à Tomorrowland en été, mais aussi en hiver. Dès que je vois un drapeau du Luxembourg, dans le public ou au camping, je suis très content, car c'est rare également».

Et Randy Rocha de nous décrire en quoi consiste son métier. «On est comme un grain de riz dans un bol de riz et il faut savoir se démarquer», explique-t-il. «Il faut se maintenir physiquement et ce n'est pas facile. À Tomorrowland, on doit porter des costumes chauds et des ailes lourdes. On doit rester dans nos personnages et on ne doit pas montrer que l'on est fatigué. Le public veut que l'on performe. Il faut le faire jusqu'au bout et c'est assez intensif».