Danseuse luxembourgeoise: Au Brésil, Mélanie Marques va participer à la version «tropicale» de Tomorrowland

Arrivée au Brésil dimanche soir, «en pleine tempête», Mélanie Marques participera en tant que danseuse professionnelle à la 3e édition du festival Tomorrowland, organisé de jeudi à samedi, en Amérique du Sud. «On a reçu un accueil très aimable», affirme celle qui performe habituellement sur les éditions européennes près d'Anvers et à l'Alpe d'Huez. «Lors des trois premiers jours, on participe aux répétitions avec des danseurs locaux puis on enchaînera avec trois jours de festival».

Avec une température comprise entre 25 et 30 degrés durant la journée, et un coucher de soleil attendu juste après 18h au Brésil, Mélanie Marques ne devrait pas souffrir de la chaleur lors de ses performances. «Les spectacles se font le soir sur les scènes des DJ», précise-t-elle. «Nos costumiers sont géniaux et ils font attention à ce que l'on se sente bien lors de nos danses».

Des échanges en portugais

Unique Luxembourgeoise à avoir eu l'opportunité de partir au Brésil cette année, Mélanie Marques a fait le déplacement pour exporter «l'esprit de la famille Tomorrowland». «Avec l'équipe pour laquelle je travaille, on est là pour amener notre expérience du festival qui se déroule en été en Belgique. Ils veulent les mêmes personnages et la même ambiance que lors des éditions précédentes».

D'origine lusitanienne, Mélanie Marques, 29 ans, nous a confié que la team dont elle est responsable au Brési, est «très contente de pouvoir échanger en portugais». «C'est la première fois que je voyage aussi loin pour danser. J'essaie d'en profiter au maximum, même si je suis seulement là pour le travail. J'espère pouvoir y revenir un jour pour visiter».

Un workshop en novembre à Junglinster

Localisé à Itu, dans l'État de São Paulo, le site du festival est certes «beaucoup plus petit qu'en Belgique», mais il comporte quand même quatre scènes. «Le décor est complètement différent», ajoute Mélanie Marques. «On se trouve dans le magnifique Parc Maeda et cela ajoute une touche "tropicale" à Tomorrowland». On aura les mêmes costumes que lors de l'été 2022. On jouera sur une scène blanche avec des robots. On reproduira donc des chorégraphies que l'on connaît».

Pour son retour au Grand-Duché, Mélanie Marques proposera, début novembre, un événement qui rassemblera danseurs et chorégraphes de l'étranger. «Un grand chorégraphe de Madrid nous rejoindra notamment au Luxembourg», annonce-t-elle. «C'est un workshop pour la communauté des danseurs du pays et cela se déroulera à Junglinster».

