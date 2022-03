Darfour: la Chine prête à «donner un coup de main»

Partenaire majeur du Soudan, Pékin subit des critiques croissantes pour son soutien inconditionnel au régime qui ravage le Darfour.

"La Chine est prête à coopérer avec le gouvernement du Soudan, l'ONU, l'Union africaine, les pays de la région et tous les autres acteurs" pour tenter de mettre fin au conflit, a affirmé dimanche l’envoyé spécial chinois au Soudan. "Du côté du gouvernement chinois, nous sommes prêts à donner un coup de main", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Deng Alor Kuol.

Il a estimé qu'il était important de ne pas "politiser" les "problèmes techniques" entravant le déploiement de la mission de paix hybride ONU-UA au Darfour. D'après lui, des progrès ont été enregistrés dans le déploiement de cette force actuellement en sous-effectif. La Chine est un partenaire économique majeur du Soudan, qui lui achète des armes et lui vend du pétrole. Ses liens avec Khartoum sont perçus comme un frein aux efforts internationaux pour faire pression sur le gouvernement soudanais au sujet du Darfour.

Le Darfour est ravagé depuis cinq ans par un conflit qui a fait près de 200 000 morts, selon des organisations internationales, et plus de 2 millions de déplacés. Khartoum conteste ce bilan et chiffre le nombre des victimes à 9 000.