Dur dur la maternité… : «Daronne en PLS»: Nawell Madani est au bout du rouleau

L'humoriste belge de 38 ans a donné naissance à une petite Lou Ezra en fin d'année dernière et s'était promis de «ne pas avoir trop peur pour l’avenir de nos enfants…». Sauf que comme tous les parents le savent, surtout quand c'est le premier, les angoisses sont nombreuses et assez fréquentes. Ça n'a pas raté pour Nawell Madani dont le mari a mis les internautes en émoi lors du dernier Marrakech du rire : «En vacances depuis 24 heures et nous voilà aux urgences avec bébé Lou», a-t-elle confié sur Instagram lundi.

Quelques heures plus tard, elle a rassuré sa communauté: «Lou va bien grâce à Dieu... Mais sa daronne n'a plus 20 ans ! Encore une nuit blanche et je me déplace en chaise roulante». Et d'ajouter: «Je suis maman, je suis hyper-fière. C'est une merveille, je vis des moments extraordinaires. Ma fille est un rayon de soleil. Par contre, moi, je ne sais même pas ce que je suis devenue ! Je rigole de nervosité parce que je suis à deux doigts de pleurer...»