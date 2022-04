Champions League : Darwin Nuñez, l'envol de l'Aigle convoité du Benfica

Révélation des Aigles du Benfica Lisbonne, l'Uruguayen Darwin Nuñez devrait bientôt s'envoler pour les grands clubs européens et dispose d'une nouvelle opportunité de déployer ses ailes mercredi à Liverpool (21h00), en quart de finale retour de la Ligue des champions.

L'attaquant de 22 ans, recruté à l'été 2020 en provenance de l'UD Almeria (deuxième division espagnole), a explosé cette année, après une première saison mitigée où l'étiquette de joueur le plus cher de l'histoire de l'équipe lisboète (24 millions d'euros) lui a collé à la peau.

Dans un style qui rappelle celui de son aîné et compatriote Edinson Cavani, l'avant-centre aligné dans un premier temps sur l'aile gauche a écarté la concurrence à son poste, symbolisée par l'Ukrainien Roman Yaremchuk et le Suisse Haris Seferovic. L'international uruguayen (huit sélections, deux buts) se montre beaucoup plus efficace: il a déjà trouvé le chemin des filets à 31 reprises en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues.