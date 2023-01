«The Voice» sur TF1 : Davantage de chanson française et de nouvelles règles

Plus que les saisons passées, il y a eu un «vrai élan» de la part des candidats vers la chanson française, selon Pascal Guix, directeur artistique de l'émission. Il précise qu'une «tendance» s'est dégagée dans les titres choisis, et avec elle une «volonté de raconter des histoires».

Pour la chanteuse Zazie, qui fait son retour dans le jury aux côtés de Vianney, Amel Bent et des rappeurs Bigflo & Oli, c'est un moyen pour les talents de «mettre du sens dans ce qu'ils chantent», plus qu'avec l'anglais derrière lequel parfois ils se «cachent». Et cela donne lieu à un travail de coaching «plus intéressant, et plus émouvant», a-t-elle ajouté.