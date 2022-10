Apple : Davantage de pubs dans l’App Store dès mardi

Apple va afficher un nombre plus important d’annonces dans sa boutique d’apps afin d’augmenter ses revenus publicitaires.

Les rumeurs l’avaient annoncé cet été. La stratégie d’Apple en matière de publicité va devenir plus agressive. À partir de mardi, les réclames affichées dans l’App Store seront plus nombreuses, d’après un récent e-mail envoyé aux développeurs rapporté par MacRumors. Dans tous les pays, en dehors de la Chine, la firme à la pomme va ainsi vendre des espaces publicitaires dans l’onglet «Aujourd’hui», à savoir la page d’accueil de la boutique d’apps, ainsi qu’en bas des fiches de téléchargement d’applications, dans la section «Vous aimeriez peut-être aussi». Jusqu’ici, seules des recommandations sélectionnées par l’équipe éditoriale d’Apple apparaissaient dans l’onglet «Aujourd’hui».

«La visibilité qu’offre cet emplacement en fait un choix idéal pour améliorer la notoriété de votre app, en particulier lors du lancement de nouveaux contenus, d’événements spéciaux et de promotions saisonnières», explique Apple pour tenter de convaincre les développeurs à promouvoir leurs produits. Selon un récent rapport de Bloomberg, l’entreprise, qui cherche à atteindre les 10 milliards de dollars de revenus, soit près de trois fois plus qu’aujourd’hui, aurait l’intention d’introduire de la pub dans d’autres applications maison, notamment le service de cartographie et de navigation Plans.