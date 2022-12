Taquinerie : David Beckham chantonne du Mariah Carey, Victoria se moque

L'ex-Spice Girls a surpris son mari en train de fredonner «All I Want for Christmas is you».

Ces deux-là sont mariés depuis 23 ans et se connaissent depuis un quart de siècle: David et Victoria Beckham font partie des couples people les plus anciens et semblent aussi amoureux qu'au premier jour. Preuve en est, ils continuent de se taquiner avec tendresse. L'ex-Spice Girls a surpris son mari, tasse de café à la main, en train de surfer sur son smartphone tout en chantonnant «All I want for Christmas is you» de Mariah Carey.

Mais quand il a fallu monter un peu sur «Make my wish come true» à la fin du premier couplet, l'ex-footballeur est redescendu d'un octave. «T'as eu du mal avec cette note aiguë», s'est moquée Victoria, en éclatant de rire. David a alors levé les yeux de son smartphone, découvrant qu'il était filmé et est monté dans les aigus sur «Youuuuuuu», avant que les clochettes ne retentissent et que la chanson ne s'emballe.

Une pitrerie qui a évidemment fait rire sa femme. «David Beckham nous donne son meilleur Mariah Carey», a indiqué la désormais styliste, en légende de la vidéo postée jeudi matin.