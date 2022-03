David Cameron perd son fils handicapé

Ivan, le fils du chef de l'opposition britannique est mort mercredi à l'âge de six ans, a annoncé le parti conservateur. Il a reçu les condoléances du Premier ministre.

Ivan Cameron, l’aîné des trois enfants Cameron, souffrait de paralysie cérébrale et d'une forme grave d'épilepsie. Il est mort dans un hôpital londonien où il a été transporté d'urgence mercredi matin, selon le parti. Le Premier ministre Gordon Brown, qui a lui-même perdu un enfant en bas âge et dont l'un des fils souffre de mucoviscidose, a immédiatement présenté ses condoléances à son opposant.

"Sarah et moi-même avons été très attristés d'apprendre la mort d'Ivan et nous avons envoyé nos condoléances à David et Samantha", a déclaré M. Brown dans un communiqué. "La mort d'un enfant est une perte qu'aucun parent ne devrait avoir à endurer", a-t-il ajouté.