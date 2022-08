Sur TF1 : David Douillet sur le parquet de «Danse avec les stars»

L'ex-judoka et ministre des Sports français fait partie du casting de la nouvelle saison de la célèbre émission de TF1.

«Je me suis lancé un défi assez conséquent pour moi, j’ai décidé de participer à Danse avec les stars»: l'ex judoka français a officialisé sa participation à la 12e saison de la célèbre émission de TF1 mercredi soir sur Instagram. «Ça va être beaucoup de travail, j’espère que je vais beaucoup m’amuser surtout et pouvoir vous procurer un peu de plaisir».

Il rejoint au casting officiel le chanteur Billy Crawford, l'humoriste Florent Peyre et l'influenceuse Lea Elui (11,5 millions d'abonnés Instagram). Selon nos confrères du Parisien, Amandine Petit, Miss France 2021, devrait également être de la partie, tout comme le comédien Thomas Da Costa («Ici tout commence») et Stéphane Legar, chanteur, danseur et mannequin israélo-togolais.