Les téléspectateurs l'ont décidé. David Goldrake continue sa participation à l'émission de casting «The Next Uri Geller», sur ProSieben.

Avant l'apparition de David sur scène, un dresseur d'animaux présente le protagoniste du tour, un serpent venimeux, parent avec le crotale. Un médecin du secours d'urgence ayant un contrepoison en main. Le tour pourrait être mortel si David Goldrake échoue et met la main par erreur dans une des cinq urnes où se trouve le serpent. Pas étonnant que les cœurs des téléspectateurs battent plus vite, mais aussi celui de David.

Devant Uri Geller, qui cherche dans cette émission son successeur, le magicien luxembourgeois fait d'abord machine arrière: «Je me suis préparé, mais j'ai un mauvais pressentiment. I don't wanna do that». Uri Geller rassure, le présentateur annonce la pause de publicité. Par la suite, David Goldrake se sent prêt, même si la nervosité ne le quitte pas. Il exclut alors quatre urnes et réussit son tour, puisque le serpent est dans celle qui reste. Soulagement chez David, compliments d'Uri Geller («Tu peux être fier de toi. Tu as vraiment prouvé ton courage») et un «oui» des téléspectateurs.