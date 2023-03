Insolite à Miami: David Guetta coincé dans un ascenseur avant son show

Le festival électronique Ultra a vécu sa 23e édition à Miami, du 24 au 26 mars, sans embûche. Tous les DJ stars de la planète s’y sont produits. Un a toutefois bien failli manquer son rendez-vous avec ses fans américains: David Guetta. Le Français de 55 ans a posté une vidéo dimanche sur Instagram où on le voit avec Afrojack, qui avait, lui, joué deux jours auparavant. Cette séquence est insolite puisque les deux DJ font face à une panne d’ascenseur.

«Ultra 2023, on y va», dit Afrojack avant que Guetta ne l’interrompe précisant: «Oui, si on peut s’y rendre.» En effet, les deux DJ étaient bloqués dans un ascenseur avec «plein d’amis», dont le fils de David, Elvis. Le Parisien a légendé la vidéo en précisant qu’il était resté en rade pendant une heure juste avant son set et que tout s’était finalement bien terminé.