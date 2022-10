Fin de l'idylle : David Guetta et Jessica Ledon, c'est fini

Le DJ français et le top américain se seraient séparés après sept ans de relation.

Le couple n'est plus.

David Guetta se serait séparé de sa petite amie Jessica Ledon après sept ans d'amour, selon The Sun. Le couple avait débuté sa relation en 2015 peu de temps après le divorce de David et Cathy Guetta, mère de ses deux enfants, Elvis et Angie. Ils avaient officialisé en 2016 lors d'un dîner d'État à l'Élysée en l'honneur de Raul Castro (NDLR: Jessica Ledon est d'origine cubaine).