Football : David Silva prend sa retraite à 37 ans

Le milieu offensif espagnol David Silva, champion d’Europe et du monde avec la Roja, a annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux, prendre sa retraite sportive à l’âge de 37 ans. «Merci beaucoup... Le football», a sobrement publié Silva sur ses réseaux sociaux, accompagnant son message d’une vidéo d’adieux retraçant son parcours, ses buts, ses dribbles, ses trophées.

Des trophées, le vétéran espagnol en a accumulé un certain nombre au cours d’une carrière longue de 20 ans. Notamment sous les couleurs de l’équipe d’Espagne, pour laquelle il compte 125 sélections (septième joueur le plus capé) et 35 buts (quatrième meilleur buteur).