David Soner, l'artiste urbain qui s'épanouit au Luxembourg

L'artiste français David Soner, 48 ans, vit et travaille au Luxembourg depuis plusieurs années.

«Le Luxembourg, c'est mon pays, j'y suis heureux, mes amis sont ici, ma vie aussi. Je me sens presque comme un étranger quand je me trouve en France». À 48 ans, l'artiste français David Soner a trouvé son équilibre et s'épanouit au Grand-Duché, où il s'est installé en 2011, à la suite d'un divorce.