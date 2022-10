En août et septembre: De 26 à 37%: le Luxembourg a fortement réduit sa consommation de gaz naturel

En août, la réduction atteignait 37% et en septembre, elle correspondait à environ 26% par rapport à la période de référence (2017-2022). «Les chiffres actuels montrent qu'au Luxembourg, tous les acteurs – l'État, les communes, les entreprises et les citoyens – ont répondu à l'appel et font des efforts pour économiser le gaz», s'est félicité le ministre, Claude Turmes.